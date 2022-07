Migranti: noleggiata nave per svuotare hotspot Lampedusa

(ANSA) - PALERMO, 27 LUG - Il ministero dell'Interno ha noleggiato un traghetto, il Pietro Novelli, che farà la spola, 3 volte a settimana, per trasferire i migranti ospiti dell'hotspot". Lo ha annunciato, subito dopo aver incontrato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino. L'amministratore, insediatosi a metà dello scorso giugno, nei giorni scorsi, aveva chiesto, con forza, alla Prefettura di Agrigento e al ministero dell'Interno di predisporre, per tutto il periodo estivo, una nave umanitaria.

Ed è' in viaggio verso Lampedusa il pattugliatore d'altura Diciotti della Guardia costiera che, in serata, dovrebbe imbarcare altri 600 ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola.

Un centinaio, invece, i migranti imbarcati sui traghetti di linea. A lavorare al piano di trasferimenti urgenti è, da tutta la giornata, la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale. (ANSA).