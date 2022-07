Danza: Eleonora Abbagnato a Palermo con Contact Tango

(ANSA) - PALERMO, 27 LUG - È il tango, la danza sensuale e avvolgente nata nelle periferie di Buenos Aires, a ispirare le coreografie in scena venerdì 29 luglio alle 21:15 al Teatro di Verdura per la stagione estiva del Teatro Massimo di Palermo.

Sono firmate dai talentuosi coreografi-ballerini Marcello Carini, Alessandro Cascioli, Gaetano La Mantia e dai coreografi Jean-Sébastien Colau e Vincenzo Veneruso, con stili, sensibilità e approcci diversi. Insieme a loro sul palco del Teatro di Verdura sarà ospite d'onore Eleonora Abbagnato, regina indiscussa della danza italiana, di ritorno nella sua Palermo, che interpreterà un passo a due da Carmen, la coreografia di Amedeo Amodio su musiche di Bizet, insieme a Michele Satriano, primo ballerino del Teatro dell'Opera di Roma. Ma il tango non è solo musica e danza, è soprattutto poesia, come scrisse Borges, così lo spettacolo alterna alle coreografie i testi di Vitaldo Conte, Stefano Benni, Horacio Ferrer e Audre Lorde, che fanno da filo rosso tra un pezzo e l'altro, interpretati dall'attore Gigi Borruso e selezionati insieme al direttore del Corpo di Ballo Davide Bombana. Le luci sono di Salvo Spataro, i costumi della Fondazione Teatro Massimo.

"Sono felice di presentare la serata "Contact Tango" che vedrà, dopo anni di assenza dalla sua città natale, il ritorno dell'étoile palermitana e grande amica Eleonora Abbagnato che tutti noi accogliamo con grande gioia ed affetto - dice il direttore Davide Bombana -. Punto focale della serata è quello di promuovere ed incoraggiare il talento creativo del Corpo di Ballo. Compito primario di un direttore, oltre a quello di preservare il repertorio e presentare nuove creazioni, è quello di sostenere i danzatori che vogliano esprimere il loro linguaggio coreografico con nuove creazioni".

zolla. (ANSA).