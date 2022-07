Mostre: i Maestri del '900 all'Antiquarium di Centuripe

(ANSA) - PALERMO, 26 LUG - "I Maestri del Novecento: da Guttuso a Vedova. Opere dalla collezione Alberto Della Ragione", in mostra, dal prossimo 29 luglio all'8 gennaio 2023, all'Antiquarium di Centuripe. A cura di Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento di Firenze, il progetto espositivo nasce dalla collaborazione tra il Comune di Centuripe e il Museo fiorentino con l'intento di rendere fruibile una selezione di capolavori, esposti per la prima volta in Sicilia e provenienti da una delle più importanti raccolte dedicate all'arte italiana del Novecento: la Collezione Alberto Della Ragione. "Superato l'ostacolo della pandemia, le opere della collezione civica sono tornate a viaggiare, e questa volta arrivano a Centuripe, quasi a coprire un raggio d'azione che ha tracciato una linea di continuità nella penisola - dichiara Sergio Risaliti - Siamo felici di questa collaborazione con il Comune di Centuripe e con il Sindaco Salvatore La Spina, da sempre amante dell'arte". Con una selezione di opere che spazia da Renato Guttuso, una intera sala è dedicata alle sue opere, a Emilio Vedova, da Mario Mafai a Filippo de Pisis, il pubblico potrà ammirare quarantuno capolavori del coraggioso mecenate che sin dagli anni Venti si dedicò all'arte. Tra le opere più prestigiose "Il massacro", di Guttuso secondo la critica precedente artistico di Guernica di Picasso. Una scena affollata di corpi straziati, gettati in una fossa comune che ricorda il 23 luglio 1943 giorno della presa da parte degli alleati di Palermo. "La presenza a Centuripe di quarantuno opere dei più grandi maestri del '900 era inimmaginabile, fino a poco tempo fa- dice il Sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina - Oggi possiamo affermare, con orgoglio, che Centuripe ospita una delle mostre più importanti dell'isola nel 2022". (ANSA).