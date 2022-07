Vino: a Caltanissetta la presentazione di 'Calici di Stelle'

(ANSA) - PALERMO, 25 LUG - Quest'anno il Movimento Turismo del Vino Sicilia presenta ufficialmente in conferenza stampa Calici di Stelle. Un incontro per far conoscere le cantine associate partecipanti e approfondire il tema dell'enoturismo con le iniziative portate avanti dal Movimento Turismo del Vino e da Città del Vino, associazioni che da tanti anni promuovono in tutta Italia la cultura del vino e il valore della qualità nell'accoglienza enoturistica. All'incontro con i giornalisti, in programma giovedì 28 luglio, a Caltanissetta, nella sede di Fondazione Sicana, parteciperà il presidente nazionale del Movimento Turismo del Vino, Nicola D'Auria, per la prima volta in Sicilia per incontrare gli associati. Un'occasione per ribadire l'importanza del vino non solo nel rapporto tra prodotti agroalimentari e turismo, ma anche nella promozione delle bellezze del territorio. Alla conferenza stampa di presentazione di Calici di Stelle prenderanno parte il presidente di Fondazione Sicana Giuseppe Di Forti, il presidente del Movimento Turismo del Vino Sicilia Stefania Busà e il coordinatore Città del Vino in Sicilia Leonardo Ciaccio. (ANSA).