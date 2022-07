Incendio distrugge 4 barche in porticciolo Marsala

(ANSA) - MARSALA, 25 LUG - Un vasto incendio è scoppiato intorno alle 12.30 nel porticciolo "Capriccio di mare" nel pontile gestito dalla ditta Maugeri Giuseppe, a Marsala. Il rogo ha distrutto tre imbarcazioni ormeggiate. Le fiamme si sono sprigionato per cause accidentali mentre i meccanici lavoravano in una delle imbarcazioni in vetroresina. Si è alzata una densa colonna di fumo nero. Sono affondate tre barche, una di 8 metri e due di 10 metri mentre un gommone è andato parzialmente distrutto. Sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco da Marsala, Mazara e Trapani e una unità navale da Trapani che ha dato supporto dal mare. Non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per la bonifica dell'area. (ANSA).