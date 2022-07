Incendi: roghi nel palermitano, minacciato potabilizzatore

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Numerosi incendi sono in corso in provincia di Palermo. In particolare il rogo che ha tenuto in apprensione vigili del fuoco e forestale è quello che si è sviluppato nei pressi del potabilizzatore Risalaimi, tra Bolognetta e Misilmeri. È stato lo stesso Comune preoccupato per le fiamme a chiedere l'intervento delle squadre antincendio per evitare danni all'impianto. Sul posto sono impegnate diverse squadre per fronteggiare le fiamme. Un altro vasto incendio è divampato tra San Cipirello e San Giuseppe Jato. Anche qui vigili del fuoco e i forestali sono stati impegnati tutto il giorno per cercare di proteggere le abitazioni minacciate dalle fiamme. (ANSA).