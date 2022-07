Videogiochi: squadra con messinese Bevacqua vince torneo

(ANSA) - MESSINA, 22 LUG - La squadra composta da ragazzi di diverse nazioni tra cui il messinese Carlo Bevacqua nickname JezuzJrr, 23 anni, ha conquistato la vittoria nel torneo europeo live ad Amsterdam del videogioco "Call Of Duty Warzone: Team Wall Rebirth Lan", ottenendo anche il premio principale di 5000 euro La squadra del giocatore messinese ha gareggiato nel torneo in presenza contro altre 10 squadre composte da grandi giocatori e streamer come gli inglesi Jukeyz, Lenun e Robstar, l'italiano Savyultras, gli olandesi Jama, Groovy e Vision, tra gli altri.

Tutti i partecipanti al torneo vantano skills di gioco ai massimi livelli, offrendo momenti incredibili.

Bevacqua di recente, ha vinto il Baka - Rebirth, torneo mondiale di e-sport del gioco on line Warzone.

I quel caso aveva battuto i più grandi giocatori professionisti conquistando il premio di 50 mila dollari da dividere con i componenti del suo team e in un altro torneo internazionale, le World Series di Twitch, la piattaforma più seguita dagli appassionati di e-sports, ha sfiorato la vincita di 100mila dollari. (ANSA).