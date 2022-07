Sicilia: 42.205 iscritti per primarie, si vota domani

Sono 42.205 le persone (il termine è scaduto alle 23,59 di ieri) che si sono registrate nella piattaforma per votare alle primarie il candidato o la candidata alla presidenza della Regione siciliana del campo progressista: si potrà votare domani dalle 8 alle 22 on line e nei gazebo allestiti in alcune città. I candidati sono Caterina Chinnici del Pd, Barbara Floridia del M5s e Claudio Fava dei Centopassi.