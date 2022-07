Droga: percettore reddito cittadinanza arrestato per spaccio

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Percettore del reddito di cittadinanza e spacciatore di droga. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi hanno arrestato David Lecce, 42 anni, palermitano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di una perquisizione nei confronti dell'indagato a Brancaccio, hanno trovato oltre 150 dosi tra crack e cocaina, e quasi 400 euro. La droga recuperata è stata sequestrata e sarà portata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale per le verifiche. L'arrestato che risulta percettore del "reddito di cittadinanza" è stato segnalato all' Inps per la sospensione del beneficio. Il provvedimento è stato convalidato dal gip che ha sottoposto l'uomo alla misura cautelare dell'obbligo quotidiano di presentazione alla pg e dell'obbligo di dimora nel Comune di Palermo. (ANSA).