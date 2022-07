Cinema: Visiona, mini festival itinerante in borghi Sicilia

(ANSA) - CATANIA, 22 LUG - Ripopolare le piazze, i borghi, i piccoli paesi, grazie alle relazioni che crea il mondo del cinema. È il progetto della neonata società Driadi Produzioni Srl ideatrice di 'Visiona', minifestival itinerante al debutto da quest'anno con due tappe in Sicilia. La prima sarà a Buccheri, nell'area del castello medievale il 5 agosto a partire dalle 19.30. Quella successiva si svolgerà a Grammichele nella piazza esagonale simbolo della città. In entrambe le location verrà proiettato il film girato in Sicilia "Una boccata d'aria", commedia diretta da Alessio Lauria con Aldo Baglio. Le serate, a ingresso gratuito, saranno presentate da Silvana Fallisi e Gino Astorina.

La manifestazione si propone di valorizzare anno dopo anno, luoghi diversi dell'Isola con l'obiettivo di far conoscere borghi e comunità proponendo, di volta in volta un film diverso, una band, un artista per un progetto culturale che guarda alla Sicilia come punto di riferimento.

In fondo è quello che hanno fatto i due attori, tornati a vivere in Sicilia (Aldo Baglio è di Palermo, Silvana Fallisi proprio di Buccheri) nel periodo del lockdown.

"Il nostro lavoro è fare gli attori e questo vogliamo raccontare al pubblico - dichiarano Aldo e Silvana - far scoprire quanto lavoro ci sia dietro la realizzazione di un film, quante persone vi siano coinvolte. Racconteremo tutto ciò con un po' d'ironia e in questo ci aiuterà il nostro amico Gino Astorina che ha accettato di essere con noi sul palo in entrambe le serate, sarà un esperimento molto divertente". (ANSA).