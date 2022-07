Sicilia: dimissioni Musumeci per election day?Ipotesi studio

(ANSA) - PALERMO, 21 LUG - Election day per accorpare le regionali in Sicilia con le politiche il 2 ottobre. Al momento è solo una ipotesi, sulla quale, spiegano all'ANSA fonti del governo regionale, "si sta ragionando". Nessuna decisione presa, comunque. Anche perché il quadro politico, soprattutto nel centrodestra, è ancora fluido. L'idea di mantenere unita la coalizione è condivisa da tutti i partiti, il problema rimane uno: "Musumeci sì-Musumeci no".

Legge alla mano, e senza dimissioni anticipate del governatore, in Sicilia ci sono 6 finestre: le quattro domeniche prima del 5 novembre (quando si votò cinque anni fa) e le due successive.

Dunque, al momento queste sono le date delle possibili elezioni regionali: 9 ottobre, 15 ottobre, 23 ottobre, 30 ottobre, 6 e 13 novembre (ANSA).