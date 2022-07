Incidenti lavoro: operaio morto a Cefalù, domani sciopero

(ANSA) - PALERMO, 21 LUG - Antonino Tamburo, l'operaio di 51 anni morto oggi a Cefalù nel cantiere del raddoppio ferroviario, sarebbe caduto da un'altezza di quattro metri mentre era nel cestello del sollevatore per sostituire un pannello del tetto di un capannone. I particolari emergono dopo che i rappresentanti dei sindacati di categoria - che per domani hanno proclamato uno sciopero di 24 ore - si sono recati sul luogo dell'incidente "L'operaio non aveva l'imbracatura - ha ripetuto Piero Ceraulo, segretario provinciale della Fillea Cgil - é caduto da quattro metri sbattendo il mento. E' morto sul colpo".

Lo sciopero proclamato per 24 ore dai sindacati degli edili porterà al blocco di tutte le attività del cantiere. (ANSA).