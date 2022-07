Università: il mondo digitale nella nuova didattica di Unipa

(ANSA) - PALERMO, 20 LUG - La didattica e la ricerca tradizionali sostenute dalle nuove tecnologie digitali. È la nuova frontiera della "didattica immersiva" sulla quale punta l'università di Palermo. Il sistema innovativo della "Mixed Reality" è stato presentato dal rettore Massimo Midiri secondo il quale l'approccio accademico adottato apre un mondo nel quale "fisico e digitale si integrano e coesistono in modo non convenzionale". Sono percorsi, ha sottolineato, nel quale maggiori potenzialità di contenuti e "immersioni esperienziali" sono decisive nei processi di apprendimento. L'obiettivo è quello di migliorare i sistemi formativi tradizionali senza sostituirli.

L'università di Palermo è tra i primi atenei italiani a puntare sulla nuova metodologia accademica. La Mixed Reality messa a punto da Microsoft consente di progettare, ha aggiunto Midiri, "percorsi di apprendimento che possano improntarsi all'esperienza, vissuta e non subita, e soprattutto costruita dallo stesso utente che vive il processo di formazione come un momento di partecipazione".

Unipa sperimenterà le potenzialità dei cosiddetti "mondi virtuali", gli ambienti 3D simulati dal computer, nei quali è possibile esplorare ambientazioni e contribuire a realizzarle.

