Torna RestArt, alla scoperta dei tesori di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 20 LUG - Nell'atrio di Palazzo Mirto a Palermo è stata presentata, questa mattina, la terza edizione di RestART, manifestazione culturale che ritorna dopo i due anni di limitazioni causati dalla pandemia. Alla presentazione erano presenti il Presidente degli Amici dei Musei Siciliani, Bernardo Tortorici di Raffadali, curatore e ideatore del festival, l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà, il direttore generale del dipartimento dell'assessorato dei Beni culturali e identità siciliana, Franco Fazio e il direttore del sistema museale dell'Università, Paolo Inglese.

Dal 22 luglio al 10 settembre, ogni venerdì e sabato si visiteranno, con prenotazione online, scegliendo l'orario tra le 19 e mezzanotte. Riaprono così i quattro oratori serpottiani - Santa Cita, Santissimo Rosario in San Domenico, San Lorenzo e San Mercurio; si scopriranno in notturna le tele di Palazzo Abatellis e la sua meravigliosa Annunciata, gli stucchi dell'Oratorio dei Bianchi, gli arredi di Palazzo Mirto, ma anche la meravigliosa scaffalatura lignea di Palazzo Branciforte. Si entrerà fino a mezzanotte nei palchi del Teatro Massimo, nei siti arabo normanni, San Giovanni degli Eremiti, con il suo magnifico Chiostro splendidamente illuminato e la Cuba, il sollazzo dei sovrani normanni e riapriranno per questa occasione l'eclettica palazzina Cinese, le inquietanti carceri dei Penitenziati con i graffiti che raccontano l'orrore dell'inquisizione ed il palazzo Chiaramonte - Steri che ospita, con un nuovo allestimento, la Vucciria di Guttuso, il museo Salinas, dove si possono ammirare le meravigliose metope di Selinunte, il museo di Palazzo Riso, ricco contenitore di arte contemporanea e tanto altro.

Quest'anno la manifestazione si arricchisce di un considerevole numero di eventi speciali, che contribuiscono ad identificare RestArt come un vero e proprio Festival. La manifestazione si chiuderà domenica 11 settembre a Palazzo Branciforte con l'inaugurazione del monumento che la Fondazione Sicilia ha commissionato per ricordare Sebastiano Tusa. (ANSA).