Libri: "Uno scatto...senza obiettivo", le foto di Antonella Lupo

(ANSA) - PALERMO, 20 LUG - "Uno scatto...senza obiettivo" è il titolo del libro di fotografie di Antonella Lupo, edito dalla Fondazione Thule Cultura, che verrà presentato martedì 26 luglio a Palazzo d'Aumale a Terrasini (Ore 18) dai relatori Rita Cedrini, Giovanni Pepi e Tommaso Romano. All'incontro, moderato dalla giornalista Maria Giambruno, saranno presenti l'assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana Alberto Samonà, la direttrice del Museo regionale di Palazzo d'Aumale Maddalena De Luca, il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci e il presidente dell'associazione "Così..per passione Ino Cardinale.

"Il mio volume - racconta Antonella Lupo - nasce per volere dell'editore e grazie alle testimonianze pregevoli di tanti amici. Le foto sono scattate durante i miei spostamenti di lavoro per immortalare immagini che lasciano un'emozione paesaggistica , perché non contengono nè soggetti umani nè di animali ma i colori e la natura dei nostri luoghi. Possono rievocare in ognuno di noi ricordi di attimi o momenti di vita vissuta". Il libro contiene anche i giudizi di 12 autorevoli commentatori tra i quali Stefania Auci, Fulvio Abbate, Antonio Presti, Catena Fiorello, Gaetano Basile, Pupi Fuschi. (ANSA).