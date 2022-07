Incidenti lavoro: si ribalta gru, morto operaio

(ANSA) - PALERMO, 20 LUG - Un operaio di 36 anni, Nicolò Giacalone, è morto in un incidente sul lavoro a Custonaci (Tp).

L'uomo, dipendente di una ditta per la lavorazione del marmo, era alla guida di una gru che si è ribaltata. Indagano i carabinieri. "Aspettando di capire quale sia stata la dinamica, una cosa è certa: la formazione dei lavoratori sui rischi specifici e sull'utilizzo dei mezzi meccanici è fondamentale.

Purtroppo ci sono aziende che ancora non applicano le norme, anche se in Sicilia qualcosa sta cambiando perché sempre più imprese si rivolgono a esperti", dice Maria Carrara, consulente per la sicurezza e docente di mezzi meccanici.