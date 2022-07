Borsellino: l'omaggio de I Sansoni su You tube

"Caro Paolo Borsellino, un po' ci vergogniamo a scriverti visto che dopo trent'anni ancora non conosciamo la verità sulle stragi...". E' un passo del video pubblicato su You tube in collaborazione con l'ANSA da I Sansoni, il duo comico siciliano che con la frase tormentone "chiedo per un amico..." da alcuni anni sta ormai spopolando sul web con milioni di visualizzazioni. Con la loro ironia sempre garbata ma nello stesso tempo incisiva e che fa riflettere, i fratelli Fabrizio e Federico Sansone, affrontano le vicende di cronaca legate ai depistaggi, ai misteri e alle trame occulte che hanno segnato le inchieste giudiziarie sull'uccisione di Borsellino. Il fil rouge del loro ragionamento si dipana attraverso le frasi dello stesso magistrato e le immagini contenute nella mostra fotografica dell'ANSA su "L'eredità di Falcone e Borsellino".

"Caro Paolo - conclude la lettera aperta de I Sansoni - tu hai dato vita a un cambiamento che sembrava impossibile.

Solitamente una storia si racconta dall'inizio alla fine ma nel tuo caso purtroppo la storia si racconta dalla fine. Tu non hai cambiato soltanto la storia di una città, di una nazione ma perfino le leggi della scrittura perché la tua è una storia in cui la fine, in realtà, è un inizio..."

Borsellino, la mail e il cruciverba dei Sansoni in sua memoria