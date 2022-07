Borsellino: Scarpinato, autorità bandite perché complici

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - "Riina e i suoi erano solo una delle componenti di un complesso sistema che annoverava al suo interno l'establishment: presidente del Consiglio, politici, assessori regionali, capo della polizia. Tutti sottoposti a processo e in molti casi condannati. Tutto ciò rimane tabù nelle cerimonie del 23 maggio per Falcone, poi le autorità statali si dileguano e si vedono bene dal presentarsi il 19 luglio per replicare il canovaccio: sanno bene che non possono farlo perché la loro presenza è bandita". Così l'ex procuratore generale di Palermo e componente del pool di Falcone Borsellino, Roberto Scarpinato, al convegno Pd in corso a Palermo. (ANSA).