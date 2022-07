Borsellino: evento Pd soldout, tanta gente e ingressi limitati

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Sold-out il convegno organizzato dal dipartimento cultura del Pd a Palermo nella biblioteca comunale in memoria di Paolo Borsellino e degli agenti di scorta assassinati trent'anni fa nella strage di via D'Amelio. Troppa gente è accorsa all'evento, tanto che gli organizzatori hanno dovuto chiudere il cancello. Fuori un centinaio di persone, tra cui il deputato regionale Antonello Cracolici e il personale del gruppo parlamentare dei dem. Malcontento composto, per motivi di sicurezza gli organizzatori stanno tentando di gestire la situazione permettendo l'ingresso a gruppi. "A 30 anni dalle stragi, questione criminale e questione democratica. L'Altra storia" è il titolo del convegno, introdotto da Manlio Mele, responsabile del dipartimento culturali dei dem. Tra gli interventi quelli del giornalista Andrea Purgatori, dell'ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, il regista Pif, Sigfrido Ranucci autore di Report, il procuratore aggiunto della Dda di Palermo Paolo Guido, il direttore di Micromega Paolo Flores d'Arcais, l'eurodeputata Caterina Chinnici (candidata alle primarie per il campo progressista), il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo, e la scrittrice Stefania Limiti. (ANSA).