Borsellino: Bianchi in via D'Amelio con bambini e associazioni

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Una visita che è durata circa mezz'ora in via D'Amelio, a Palermo, questa mattina, per il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi nel 30/mo anniversario dalla morte del giudice Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, uccisi dalla mafia.

Bianchi ha incontrato diverse associazioni antimafia, alcuni familiari di vittime e poi si è soffermato con i bambini che stanno partecipando all'iniziativa "Coloriamo via d'Amelio".

"Non sto facendo una passerella. Sono venuto qua per i miei ragazzi. Col Centro studi Borsellino lavoriamo insieme tutto l'anno e tutto l'anno vuol dire 365 giorni non una passerella e via" ha detto il ministro dell'istruzione.

La manifestazione è promossa dal Centro studi Paolo e Rita Borsellino nell'area allestita accanto all'albero della pace, l'ulivo piantato davanti all'ingresso dell'edificio dove abitava la madre del giudice assassinato e che è diventato simbolo della lotta per la legalità. "Per noi essere qui significa ricordare il sacrificio di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. Bisogna coltivare la memoria ", hanno detto ai cronisti un gruppo di ragazzine presenti in via D'Amelio. (ANSA).