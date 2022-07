Borsellino: Bianchi, bambini domandano giustizia

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - "I bambini domandano giustizia e hanno bisogno di certezza e di quel senso di legalità, che è fondamento della Repubblica e dell'azione di tutti noi che siamo qui oggi. Siamo qui per i bambini. Il ministro della scuola è qui per i ragazzi delle scuole". Lo ha detto il ministro per l'istruzione Patrizio Bianchi arrivato in via Mariano D'Amelio a Palermo per celebrare i 30 anni della strage in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della polizia di Stato che lo scortavano: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina. (ANSA).