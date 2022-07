Primarie: Fava avvisa Pd e M5s, mai con Raffaele Lombardo

(ANSA) - PALERMO, 18 LUG - A cinque giorni dal voto per le primarie in Sicilia con cui il campo progressista il 23 luglio sceglierà il candidato o la candidata alla presidenza della Regione, il dibattito nei partiti si accende di colpo attorno al nome di Raffaele Lombardo. A dare fuoco alle ceneri è stata la risposta di Caterina Chinnici ieri durante il confronto dei tre candidati (con lei Claudio Fava e Barbara Floridia) a Realmonte (Ag) alla domanda dei cronisti che hanno moderato: l'allargamento del campo oltre che ad Azione, +Europa e Iv può essere esteso anche al Mpa dell'ex governatore? Il "sì" di Chinnici (è stata assessore nel governo Lombardo) - e che di fronte al volto corrucciato in prima fila del segretario dem Anthony Barbagallo ha poi precisato che la decisione finale spetterà comunque a Pd-M5s e Sinistra - ha scatenato la netta reazione di Claudio Fava: "Mai, se dovessi vincere le primarie ed essere eletto governatore non ci sarà mai spazio per Lombardo seppure se me lo dovessero chiedere Pd e M5s". (ANSA).