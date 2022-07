Musica: Bob Sinclar ospite dell'Adrano Summer Fest

(ANSA) - PALERMO, 17 LUG - Bob Sinclar, una vera leggenda della musica dance con una carriera ultraventennale costellata da hit mondiali e centinaia di dischi di platino e oro e collaborazioni con i più grandi nomi della musica internazionale, giovedì 21 luglio (ore 21:00) sarà ospite dell'Adrano Summer Festival. Il celebre dj francese, produttore di brani di fama mondiale che hanno fatto da colonna sonora alle estati degli ultimi anni come "World, Hold On", "Love Generation", "Til the sun rise up", "Someone who needs me", "Cinderella" e "Far l'amore", trasformerà il palco dell'Arena dell'Etna di Adrano (CT) in una discoteca a cielo aperto animata dai suoi pezzi storici e sarà pronto a far danzare il pubblico siciliano con un mix di musica dance, house e funky, dopo tanti mesi di chiusure e limitazioni a causa della pandemia. (ANSA).