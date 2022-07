Lite stradale, anziano morto dopo un mese in ospedale

(ANSA) - SIRACUSA, 17 LUG - I medici dell'ospedale Umberto I hanno dichiarato la morte celebrale di un 82enne siracusano che alla fine del mese di giugno aveva avuto un alterco per strada con un 77enne pensionato. L'episodio era avvenuto in viale Teracati, zona centrale di Siracusa. Il 77enne era stato indagato per lesioni gravissime e adesso rispondere di omicidio.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il 28 giugno scorso, la lite sarebbe scaturita per una precedenza tra il 77enne, a bordo di un motorino elettrico, e l'82enne, che era alla guida di un'auto. Ad un certo punto il primo avrebbe colpito con calci e pugni la vittima che soccorsa dai passanti sarebbe stata subito trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I.

La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e la famiglia della vittima ha comunque presentato un esposto. (ANSA).