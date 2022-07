Vino: presidente del Senato premia famiglia Rallo

(ANSA) - PALERMO, 15 LUG - "Un premio per le aziende e le famiglie imprenditrici di successo, che hanno saputo esportare nel mondo una cultura imprenditoriale, modello di innovazione e creatività". Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati,domani sabato 16 luglio, alle ore 11, nell'Aula Legislativa di Palazzo Madama consegnerà a sette imprenditrici e imprenditori italiani il riconoscimento di eccellenze del Made in Italy. Tra queste anche la famiglia Rallo di Donnafugata, l'azienda vitivinicola fondata da Giacomo Rallo e dalla moglie Gabriella Anca, che "ha saputo innovare lo stile e la percezione del vino siciliano nel mondo".

"Emozione, orgoglio ma anche un rinnovato senso di responsabilità - ha commentato Josè Rallo, che insieme al fratello Antonio ha raccolto il testimone dell'azienda di famiglia - l'Italia è un paese straordinario che ha nel suo tessuto produttivo familiare un suo modello vincente.

Contribuire al suo successo nel mondo è fonte di grande soddisfazione" La premiazione è stata inserita nel XXIV appuntamento di "Senato&Cultura", la rassegna di eventi e iniziative voluta dal Presidente Casellati che, dal 2019, vede il Senato e RAI Cultura impegnati a promuovere il patrimonio artistico e culturale e i talenti del "saper fare" italiano.

A ricevere il riconoscimento, per il 2022, saranno: Guido Barilla, Leonardo Ferragamo, Francesca Catelli, Josè Rallo di Donnafugata. Giuseppina Amarelli, Antonio Marras e Luigi Cimolai. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Raiuno.

