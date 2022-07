Opera Rock, Aida e Traviata per Sicilia Classica Festival

(ANSA) - PALERMO, 15 LUG - "Queen Barcelona Opera Rock" aprirà, il prossimo 6 agosto, all'Anfiteatro Villa a Mare di Terrasini, la rassegna estiva del "Sicilia Classica Festival", che prevede anche "Traviata" e "Aida" al Teatro Antico di Taormina. L'opera d'apertura, spiega una nota, sarà "un concerto che coniuga lirica e rock sinfonico" e che vedrà l'esibizione della Fondazione The Bass Group, Orchestra Sinfonica Siciliana, del soprano di fama internazionale Desirée Rancatore e del cantante Johan Boding, oltre che del direttore d'orchestra Roberto Molinelli. Di alto livello anche gli artisti che metteranno in scena le Opere "La Traviata" e "Aida" di Giuseppe Verdi, in programma rispettivamente il 19 e il 21 agosto al Teatro Antico di Taormina. In questo caso i protagonisti saranno interpretati dal soprano Natasa Kàtai (Aida) e dal tenore Alberto Profeta (Radamès), dal soprano Desirée Rancatore (Valery) e da Alessandro Scotto Di Luzio (Alfredo Germont). La direzione di Aida è stata affidata ad Alessandra Pipitone, quella de La Traviata a Francesco Di Mauro.

Ad eseguire entrambe sarà l'Orchestra Città di Ferrara, nata nel 1992 con il sostegno del Maestro Claudio Abbado, per la prima volta in Sicilia. "Il Sicilia Classica Festival cresce - dice il direttore artistico Nuccio Anselmo - si apre a nuove collaborazioni, che sicuramente avranno un seguito proficuo". "Siamo molto lieti di aver accettato questo invito - dichiara Giorgio Ferroci, presidente dell'Orchestra Città di Ferrara - è la prima volta che ci esibiamo in Sicilia, e sicuramente coglieremo anche l'occasione di visitare le numerose attrattive di quest'isola".

Aida verrà, inoltre, eseguita in replica il 24 agosto al Teatro Valle dei Templi - Piano San Gregorio di Agrigento, e il 26 e il 27 agosto all'Anfiteatro Villa A Mare di Terrasini, mentre il 28 agosto, sempre a Terrasini, si terrà il concerto folkloristico Stornello Siciliano con un ensemble dell'Orchestra Filarmonica della Sicilia. Tutti i concerti saranno accompagnati dalle coreografie del corpo di ballo diretto da Stefania Cotroneo, lighting designer Gabriele Circo, costumi Fabrizio Buttiglieri e Sartoria Pipi, allestimento scenico La Bottega Fantastica. (ANSA).