Vela: Ambrogio Beccaria al via della Palermo-Montecarlo

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Ci sarà anche Ambrogio Beccaria al via della regata d'altura Palermo-Montecarlo che partirà dal golfo di Mondello a Palermo il 19 luglio alle 12. Beccaria nel novembre del 2019 è diventato il primo italiano a vincere una grande classica oceanica come la Mini Transat e si presenterà al timone di "Alla Grande", un Class 40 che muoverà i suoi primi bordi proprio alla Palermo-Montecarlo prima di affrontare un intenso programma di regate oceaniche. Ad organizzare la regata d'altura sarà il Circolo della Vela Sicilia, club presieduto da Agostino Randazzo, impegnato al fianco del Team Luna Rossa Prada Pirelli anche nella prossima sfida all'America's Cup, in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda. Al momento sono una quarantina gli equipaggi iscritti e tra questi anche il team di casa del Circolo della Vela Sicilia, che ha vinto la passata edizione, e che quest'anno sarà in regata con il nuovissimo Neo 570C Carbonita, varato lo scorso maggio e di proprietà dell'armatore greco Manolis Kondilis. A bordo insieme con i talenti del club palermitano capitanato dallo skipper Edoardo Bonanno anche campioni della vela italiana come il tattico Tommaso Chieffi, Paolo Semeraro, che sarà co-skipper, Gaetano Figlia di Granara, Diego Battisti e Alberto Fantini. Da segnalare anche la presenza del noto navigatore oceanico francese Kito de Pavant sul Class 40 HBF Reforest'action, del navigatore Andrea Caracci, al comando di Solano, dei francesi di Tonnerre de Glen di Dominique Tian e del Class 40 Blue Planet di Christian Kerl.La regata d'altura Palermo-Montecarlo sarà valida come tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela, del Mediterranean Maxi Offshore Challenge dell'International Maxi Association e del Trofeo Mediterraneo Class40. (ANSA).