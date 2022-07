Mafia: danneggiata targa in memoria presidente maxiprocesso

(ANSA) - PALERMO, 14 LUG - La targa dedicata recentemente dal Comune di Palermo al presidente del maxiprocesso Alfonso Giordano, in piazza Edison, nel quartiere Matteotti, è stata danneggiata con un chiodo da alcuni vandali chje hanno anche tentato di rimuoverla.

Un atto condannato dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

"Lo sfregio alla targa dedicata al giudice Alfonso Giordano - afferma in una nota - è più di un atto vandalico. È una grave offesa alla memoria del magistrato che ha presieduto il Maxiprocesso alla mafia e a quella Palermo che, il giorno di quella storica sentenza, ha scritto una pagina indelebile nella lotta a Cosa nostra".

"Ho subito provveduto - prosegue il sindaco - ad attivare tutte le procedure per la sostituzione immediata della targa in memoria del presidente Giordano, per affermare che di fronte a questi gesti l'amministrazione comunale non si piegherà, né arretrerà mai di un passo nel contrasto alla criminalità organizzata". (ANSA).