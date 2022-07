Infermiere accusato omicidio: sospeso dal servizio

(ANSA) - CATANIA, 13 LUG - "Acquisita la notizia della misura cautelare disposta dal Giudice, con delibera del direttore generale il dipendente è stato immediatamente sospeso dal servizio ed è stato altresì avviato il procedimento disciplinare previsto dalla normativa". Così la direzione dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania in una nota in merito all'arresto dell'infermiere Vincenzo Villani Conti con l'accusa di duplice omicidio di due pazienti a cui avrebbe somministrato due farmaci che non erano prescritti e che, secondo gli accertamenti medico legali sui due cadaveri, sarebbero state le cause del decesso.

"Con riferimento ai gravi reati contestati all'infermiere - continua la nota - l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro ha fattivamente collaborato sin dall'inizio con l'Autorità Giudiziaria, trasmettendo tempestivamente la documentazione sanitaria e ogni altro elemento richiesto dagli organi inquirenti".

"L'Azienda Ospedaliera - conclude la nota - resta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per ogni altra informazione utile all'accertamento dei fatti. Al personale infermieristico, medico e sanitario nel suo complesso, l'Azienda rinnova la sua riconoscenza per l'operato quotidianamente svolto nell'assistenza al malato". (ANSA).