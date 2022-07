Fotografie: trent'anni di cammino, su la testa dopo stragi mafia

(ANSA) - PALERMO, 13 LUG - Continua il ciclo della rassegna fotografica "Rivoluzione! Evoluzione?" a cura di Salvo Gravano, all'interno di Al Fresco giardino e bistrot, (via Matteo Sclafani, 1 a Palermo) con le foto di Igor Petyx. La mostra fotografica di Igor Petyx dal titolo "Trent'anni di cammino, su la testa!", testi di Antonella Iacono, verrà inaugurata sabato 16 luglio alle 18 e sarà l'occasione per ricordare il padre recentemente scomparso, Gigi Petyx, storico fotoreporter palermitano.

Domenica 17 luglio alle 18 verrà invece presentato il libro "Rinascere dalla mafia - La reazione di istituzioni, società civile e Chiesa, dopo le stragi del 1992" di Toni Mira ed edito dalla San Paolo.

Entrambi gli appuntamenti diventano spunti di riflessione e occasioni di commemorazione della strage di via D'Amelio, in cui, il 19 luglio del 1992, persero la vita Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta.

"Trent'anni di cammino, su la testa!" è una mostra fotografica dedicata a uomini e donne che nell'agire concreto hanno operato e operano una grande rivoluzione nel segno dell'umanizzazione Alla presentazione del 17 luglio, oltre all'autore, Toni Mira, interverranno: Antonio Balsamo, Presidente del Tribunale di Palermo, Michele Pennisi, Amministratore Apostolico dell'Arcidiocesi di Monreale, Francesco Citarda, Presidente Coop. Placido Rizzotto - Libera Terra, Salvo Caradonna, Socio fondatore e Avvocato del Comitato Addiopizzo, Giuseppe Mattina, Fondazione Don Calabria, Salvo Gravano, Curatore della Rassegna "Rivoluzione!Evoluzione?".

Introduce l'incontro Fernanda Di Monte, giornalista; modera Alessandra Turrisi, giornalista. (ANSA).