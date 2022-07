Festival Palermo Classica apre con jazzista Christian Tumalan

(ANSA) - PALERMO, 13 LUG - Il Brass Group, dopo il successo del Sicilia Jazz Festival, continua le sue attività promuovendo la stagione jazz all'interno di Palermo Classica.

L'inaugurazione del Festival è affidata ad un nome d'eccellenza nel panorama internazionale. Sarà Christian Tumalan, vincitore del Grammy Award nel 2014 con la Pacific Mambo Orchestra, il protagonista del concerto inaugurale di Palermo Classica con una produzione cameristica firmata Brass Group. Appuntamento sabato 16 luglio alle ore 21.15 a Palazzo Chiaramonte Steri, dove Tumalan si esibirà assieme a Davide Femminino al contrabasso, Vito Vultaggio alla batteria e Egidio Di Bartolo alle percussioni. Una scelta importante quella della Fondazione The Brass Group per l'apertura del Festival Palermo Classica 2022, con cui da quest'anno si è stabilita una collaborazione, ricaduta sul vulcanico artista internazionale che proprio di recente ha registrato il suo disco chiamando diversi musicisti per incidere il suo ultimo disco The III Side. Il Festival Palermo Classica accenderà i riflettori su diversi concerti sia classici che jazz. Tra Tumalan ed il Brass Group è nata già da un paio di anni una perfetta sintonia musicale, grazie alla sua esibizione al Real Teatro Santa Cecilia con l'Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina. Un grande successo e riconoscimento per l'Orchestra Jazz Siciliana inoltre che ha ricevuto l'invito da parte del noto pianista e direttore d'orchestra Christian Tumalan, nominato nel prestigioso #39-mo Annual Jazz Station Awards, a suonare con la Pacific Mambo Orchestra al Tempo Latino Festival di Toulouse, in Francia. A salire sul palco della kermesse musicale internazionale saranno tre solisti della OJS: Ninni Pedone (sax baritono), Faro Riina (3° tromba) e Salvo Pizzo (2° trombone). Grande soddisfazione da parte di tutta l'Orchestra Jazz Siciliana per aver ricevuto un invito di tale prestigio che vedrà alcuni solisti suonare a fianco di artisti internazionali della Orchestra vincitrice del Grammy Awards, per il miglior album di latin jazz. (ANSA).