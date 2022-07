Covid: in Sicilia 8.425 i nuovi positivi, 21 i morti

(ANSA) - PALERMO, 13 LUG - Sono 8.425 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 34.336 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 9.747. Il tasso di positività scende al 24,5%, il giorno precedente era al 29,5%.

La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 135.091 con un aumento di 6.081 casi. I guariti sono 3.751 mentre si registrano 21 vittime che portano il totale dei decessi 11.344.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1033, 10 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 48, uno in più rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Palermo 2.089 casi, Catania 1.783, Messina 1.772, Siracusa 942, Trapani 745, Ragusa 690, Caltanissetta 475, Agrigento 1.011, Enna 346. (ANSA).