Violenza donne: flash mob a Palermo 'Nessuno tocchi Rosalia'

(ANSA) - PALERMO, 12 LUG - Portiamo un fiore per sostenere le donne che escono dalla violenza e per ricordare le donne vittime di femminicidio.

È un invito ad esserci quello lanciato dal Centro Antiviolenza Le Onde di Palermo con "Nessuno tocchi Rosalia", flash mob giunto alla sua decima edizione che si svolgerà mercoledì 13 luglio alle ore 18.30 in Piazza Politeama a Palermo. Quest'anno all'iniziativa si aggiunge un tassello, un filo rosso che lega Alessandria a Palermo con il Festival Fragole e Pomodori promosso dal Centro Antiviolenza Me.dea insieme al Comune di Alessandria e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Il titolo è un omaggio alle donne braccianti impiegate e sfruttate nel Mezzogiorno per la raccolta delle fragole e dei pomodori, donne che per lavorare subiscono diverse forme di violenza, tra cui quella sessuale ad opera dei padroni o dei supervisori.

Le ragazze ed i ragazzi del Conservatorio Scarlatti di Palermo e del Conservatorio Vivaldi di Alessandria accompagneranno il flash mob suonando in piazza brani di musica classica e jazz.

Nei primi sei mesi di quest'anno sono già 50 le donne uccise in Italia, vittime di femminicidio; donne uccise per mano di un uomo che conoscevano. "Tante, troppe di queste donne avevano denunciato, avevano raccontato minacce, violenze. Ma non sono state credute" sottolinea in una nota il Centro antiviolenza Le Onde. (ANSA).