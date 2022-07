Mafia: vescovo di Cefalù, ladra di libertà e dignità

(ANSA) - PALERMO, 12 LUG - "La mafia è ladra di libertà". È il monito lanciato dal vescovo di Cefalù, Giuseppe Marciante, durante la prima messa celebrata in un bene confiscato a Campofelice di Roccella (Palermo) diventato parrocchia. La struttura, che comprende la nuova chiesa e gli spazi dell'oratorio, è intestata alla memoria di due beati, don Pino Puglisi e il giudice Rosario Livatino, uccisi dalla mafia.

"Per la mentalità mafiosa - ha detto il prelato - il prossimo è il clan, la famiglia, ma lo Stato e gli altri sono nemici.

Abbiamo assistito a una grande violenza ai siciliani. Il popolo è incappato nei briganti e lasciato mezzo morto, per tanti anni... La mafia è come un ladro: ti ruba la libertà, la dignità, l'anima e ti lascia mezzo morto".

"Questo popolo - ha continuato Marciante - è stato derubato, maltrattato, ucciso, nelle cariche più alte per la difesa della giustizia e della legalità. Il Signore però se ne prende cura.

Vogliamo immaginare questo spazio come una 'locanda' e lo gestiremo seguendo l'esempio di due uomini straordinari. Don Puglisi, l'educatore, aveva disturbato la cultura mafiosa e innescato nella comunità la cultura evangelica. Livatino era un uomo giusto che stringeva la mano anche all'imputato perché vedeva in lui la persona, e la persona è capace di convertirsi".

