Arte: Himera Art Festival, a Termini Imerese per sei giorni

(ANSA) - PALERMO, 12 LUG - Parte questa sera la seconda edizione dell'Himera Art Festival, che per sei giorni - fino a domenica 17 luglio - racconterà attraverso spettacoli, laboratori e musica (tutti gratuiti), la storia e l'identità del popolo di Termini Imerese, comune alle porte di Palermo. Sei giorni per sei tappe storiche della città sul palco allestito in via Enrico Iannelli: "La città antica", la sua storia, il forte legame con il passato di Himera. "La città del carnevale", il più antico di Sicilia. "La città industriale", un'occasione per riflettere sull'area industriale. "La città dei sogni", un modo per cercare di capire come i cittadini, vedono il proprio futuro.

"La città devota e del mare", le tradizioni religiose spesso legate al mare che in questa città, con la forte presenza di un porto ancora in costruzione. "La città plurale femminile", un omaggio alla parte femminile di questa città. Il festival vede come direttore artistico Piero Macaluso, è organizzato dall'associazione di giovani ternitari "HimerAzione" e quest'anno ha come main sponsor Edison.

Si inaugura questa sera con la tappa dedicata a "La città antica". Alle 21.30 verrà messo in scena l'ultimo spettacolo teatrale di Gigi Borruso "Antigone, le voci", una versione moderna del mito portata in scena da 24 attrici e attori del Laboratorio DanisinniLab. (ANSA).