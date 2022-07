Omicidio nel Catanese, fermato il marito

E' stato fermato per omicidio il marito 40enne della 32enne di Letoianni il cui corpo è stato trovato ieri dai carabinieri del Comando provinciale di Catania nella loro abitazione di Macchia, frazione di Giarre, in provincia di Catania. La notizia è stata confermata dal legale dell'uomo, Salvatore La Rosa.

Il penalista ha sottolineato che "l'autopsia non è stata ancor fissata" e che "dall'esame autoptico potranno emergere risultati che potrebbero ribaltare la tesi dell'accusa".