Festino: rosa luminosa con 5 mila candele accesa a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 11 LUG - Palermitani e turisti si sono inginocchiati ieri sera sul sagrato della cattedrale per accendere le cinquemila candele che formavano la grande rosa luminosa che l'artista e stilista Angelo Cruciani ha realizzato a Palermo per il Festino, la festa della santa patrona Rosalia.

Cruciani si è visto attorniato da bambini, da fedeli e semplici passanti, ognuno voleva partecipare a questo che in pochi minuti è divenuto un rito collettivo. E dopo che monsignor Filippo Sarullo, il parroco della Cattedrale, ha coinvolto tutti in un Padre Nostro, è iniziata l'accensione: chi bisbigliava una preghiera, chi prometteva qualcosa a se stesso, chi desiderava semplicemente accendere una candela, chi si faceva un selfie. E quando la rosa ha preso forma, luminosa, nella notte estiva sotto un cielo profondamente blu … è stato come un bellissimo atto d'amore comunitario. E' durata un paio d'ore, poi le candele hanno iniziato a spegnersi.

L'idea della grande rosa "Rosalia e luce sia" è venuta a Stefania Morici e a Angelo Yezael Cruciani, segnando il ritorno dello stilista e artista che già nel settembre 2020 aveva composto una grande rosa con duemila cuori, sempre sul sagrato della Cattedrale normanna, ricevendo anche la benedizione papale. Era stato il primo omaggio post pandemia a Santa Rosalia, nell'anno che aveva cancellato il Festino insieme a migliaia di altre manifestazioni in giro per il mondo. "E' un onore essere al centro del Mediterraneo e rendere omaggio alla santa di Palermo - dice Cruciani che ha composto l'installazione con l'aiuto dell'ex Iena e attore Shi Yang Shi -. E' stato inaspettato l'aiuto dei bambini ma anche dei fedeli e dei turisti che hanno costruito la rosa con noi, senza alcun tipo di indicazione. Così la rosa di Rosalia è diventato l'omaggio di un'intera città". (ANSA).