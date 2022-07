Cinema city, in piazza a Palermo 14 film d'autore

(ANSA) - PALERMO, 11 LUG - Il cinema sceglie la piazza.

Prende le distanze da device elettronici, televisori, tablet e pc e si trasferisce sul grande schermo in un luogo di cultura aperto a tutti. È questa l'idea di fondo che guida "Cinema city", una rassegna patrocinata dalla Fondazione Federico II e da altre istituzioni, giunta alla quarta edizione che con la direzione artistica di Carmelo Galati presenta dal 14 al 24 luglio un programma di 14 proiezioni gratuite e talk dedicato al cinema d'autore e di impegno civile e ai suoi protagonisti. Tra i quali si saranno Donatella Finocchiaro, Mario Pupella, Daniele Ciprì, Nico Bonomolo, Federica Caiozzo ("Thony"), Tiziana Lodato, Costanza Quatriglio regista e direttrice del Centro sperimentale di cinematografia di Palermo. Dal 18 al 24 luglio saranno proiettati film di Roberta Torre, Mohamed Hossameldin, Mirian Cossu, Francesco Raganato, Carlo Verdone, Nico Bonomolo, Beppe Tufarulo, Jonas Carpignano, Paolo Virzì, Lucia Bulgheroni, Giulio Mastromauro e Giuseppe Tornatore.

Il 19 luglio, anniversario della strage di via D'Amelio sarà presentato un documentario su Letizia Battaglia, "Amore amaro" di Francesco Raganato, introdotto da Costanza Quatriglio con la testimonianza dei nipoti della fotoreporter custodi del suo straordinario archivio fotografico.

La rassegna, presentata nella sede della Fondazione Federico II, sarà ospitata nel nuovo waterfront del porticciolo di Sant'Erasmo e nella terrazza della struttura di padre Messina al Foro italico che sarà trasformata in un cinema "en plein air" in grado di accogliere 600 spettatori per ogni serata.

La novità quest'anno è il premio Cinema city dedicato alle maestranze, professionisti di grande talento che spesso non ricorrono neppure nei titoli di coda. (ANSA).