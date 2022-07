Arte e Letteratura: torna festival mostra Eolìe 22

(ANSA) - PALERMO, 11 LUG - Torna con la sua seconda edizione, da sabato 16 luglio, nel cuore del Mediterraneo, Eoliè 22 Umana eccellenza - Arte letteratura e società, il festival-mostra che ha scelto il chiostro normanno benedettino di Lipari per l'appuntamento di sabato 16 luglio, alle ore 19 per il vernissage che si apre con "I dialoghi di Eolié 2022 - Umana Eccellenza". Il curatore Francesco Malfitano incontra, in un percorso di interviste, il poeta e scrittore Davide Rondoni in un viaggio in compagnia di Dante, Pier Paolo Pasolinie di un suo testo poetico inedito, scritto per l'occasione; il pluripremiato compositore Carmelo Travia presenta in prima esecuzione assoluta un tema originale composto per Eoliè 22; la cantante, attrice e ricercatrice Miriam Palma racconta il potere della voce attraverso una performance canora raffinatissima, frutto dei lunghi anni di ricerca, studio sperimentazione.

Le colonne e i capitellidel chiostro saranno la casa, fino al 16 agosto, delle opere vive e drammatiche dello scultore degli angeli Ernesto Lamagna, a Eolié 22 con la sua "Ecce Mater Dulcissima" e con il Cristo; di Irene Lanza e i suoi frammenti portati e trasformati dal mare; della nostalgia delle origini dell'installazione "Heimat" fatta di sculture a forma di casa di Guido Airoldi; della luce potente e dell'incantesimo della realtà dei quadri di Davide Frisoni; delle anfore molli emerse dagli abissi di Alessandro La Motta; dello stupore per il mondo animale e dei suoi colori delle grandi tele di Valentina De Martini; delle sculture magnetiche e cariche di forza della serie "Homo" di Francesco Pessina; di tutti i colori e gli odori della Sicilia di Nicolò Morales in mostra con la sua Megaptera in maiolica di 10 metri! La mostra è visitabile dal 16 luglio al 16 agosto, dalle ore 10 alle ore 22:30, ogni giorno. Ingresso libero. (ANSA).