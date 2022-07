La figura di san Francesco, perfomance a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 10 LUG - Interrogarsi sul senso di ricostruzione, di comunità, di coesione, partendo dalla figura di San Francesco e dal suo rapporto con i suoi concittadini, il Potere e l'ingenuità del Creato. Gli attori Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi da alcuni anni indagano la figura del santo rendendolo personaggio di un percorso complesso che tocca vari ambiti e sfocia nel contemporaneo. La loro ricerca si è già concretizzata in laboratori e performance ad Asti e a Polistena, e in un primo studio lo scorso anno a Palermo. Nella settimana in cui la città festeggia la sua santa patrona, ma si interroga fortemente sul senso di rinascita e di comunità, Secret Sacret diviene non solo restituzione dell'azione scenica, ma anche spunto di discussione e confronto per un incontro tra teologi, artisti, direttori di teatro, a cui sono stati invitati l'Arcivescovo Corrado Lorefice, e l'Imam di Palermo Badri El Madani per un confronto interreligioso sulla figura di Francesco e sul suo rapporto con il Sufismo e l'Islam. L'ingresso è libero. Appuntamento per lunedì prossimo dalle ore 19.30 "Il Museo Riso ospita la presentazione del progetto Arte Arde che è in perfetta sintonia con uno degli obiettivi perseguiti dall'Assessorato in questi anni di lavoro, ovvero quello di aprire musei e luoghi d'arte ad altre forme di espressione culturale come il teatro di ricerca - dichiara Alberto Samonà, assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana - Permettere un incontro delle arti - spiega Samonà - significa creare occasioni di confronto e di dialogo, strumenti indispensabili per la crescita culturale della nostra Sicilia.

Il Museo Riso, in particolare, per la sua collocazione nel cuore del centro storico è crocevia tra la storia antica della Città e quella più contemporanea nutrita non solo dalle grandi mostre che propone ma anche da performance come Secret Sacret in cui gli attori dialogano sulla scena con le antiche mura puniche che delimitano l'edificio, in una forma teatrale che sconfina nella ricerca antropologica e sociale". (ANSA).