Sicilia: De Luca, parte tour per liberarci da banda bassotti

(ANSA) - PALERMO, 09 LUG - Ci sono anche Luigi Cino, sindaco di Camporeale, Salvatore Geraci, sindaco di Cerda, Pio Siracusa, presidente del Consiglio comunale di Corleone, tra gli "arruolati" da Cateno De Luca, in corsa per la presidenza della Regione Siciliana. Sono solo alcuni degli amministratori che hanno scelto di essere al fianco del leader di Sicilia Vera che stamattina, durante una conferenza stampa in piazza Indipendenza, hanno ufficializzato la loro adesione al progetto mettendo a disposizione della strategia politica di Sicilia Vera la propria candidatura al parlamento siciliano.

Da Palermo è partito il tour di arruolamento "per liberare la Sicilia dalla banda bassotto politica", ha detto De Luca. "E' la prima tappa con una straordinaria partecipazione e tante adesioni di numerosi amministratori locali", dicono da Sicilia Vera.

Tra i presenti, il portavoce di Sicilia Vera e presidente di "Sud chiama Nord" Ismaele La Vardera, che ha sottolineato come "da qui parte la nostra rivoluzione"; l'europarlamentare Dino Giarrusso, leader del Movimento nazionale "Sud Chiama Nord" fondato con Cateno De Luca e vicepresidente della Regione designato, che ha detto: "Oggi in molti stanno cercando di salire sul carro dei vincitori. Il giorno dopo è troppo facile.

Partiamo da un dato fondamentale: avere un programma credibile fatto da persone credibili".

Oggi da Palermo - ha affermato De Luca - parte il tour di arruolamento. Il nostro appello è rivolto alle donne e agli uomini liberi che vogliono cambiare la Sicilia. La presenza qui stamattina dei colleghi sindaci, degli amministratori comunali è un segnale importante. Noi vogliamo che il parlamento siciliano sia finalmente popolato da persone che sanno amministrare. Basta con inquilini abusivi. Ogni adesione al nostro progetto politico è una pugnalata politica nei confronti della banda bassotti. Non siamo disposti ad accettare compromessi e siamo pronti ad andare fino in fondo perché ciò di cui abbiamo bisogno è solo il sostegno della gente", ha concluso.

Nel pomeriggio De Luca sarà a Mondello, poi a Campofelice di Roccella (Pa), a seguire Termini Imerese (Pa) e stasera comizio alle 22 a Cerda (Pa). (ANSA).