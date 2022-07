Musica: esce Amaro, primo singolo del cantautore Malaspina

(ANSA) - PALERMO, 09 LUG - Di lui si sa solo che è palermitano. Il suo nome d'arte è Malaspina e il suo primo singolo si intitola "Amaro" come l'amore quando finisce. Musica pop nel filone del nuovo cantautorato italiano, Malaspina, che mutua il suo nome da un quartiere difficile alla periferia di Palermo che ospita il carcere minorile della città, è alla sua prima esperienza da solista. Nato col vinile, in una scena musicale brulicante e vitale, componente di alcune tra le più importanti band della città, si lancia oggi in una nuova avventura con un singolo in grado di insinuarsi in testa e non farsi dimenticare.

Amaro è uscito l'1 luglio con l'etichetta "Semplicemente Dischi", label discografica, distribuzione e record store calabrese, impegnata nella diffusione di materiale discografico dal 2020, che annovera tra le sue principali attività la produzione e diffusione di titoli e artisti storici della musica alternativa come Punkreas, CCCP, Giorgio Canali e Brusco.

Possiede inoltre un vasto catalogo digitale comprensivo di storiche band ed astri nascenti della musica italiana, tra i quali, dall'1 luglio, Amaro, in distribuzione su tutte le più importanti piattaforme digitali. (ANSA).