Migranti: sindaco, entro lunedì verrà svuotato hotspot

(ANSA) - LAMPEDUSA, 09 LUG - "I migranti, ben 600, che verranno imbarcati sulla nave San Marco della Marina militare, verranno portati a Porto Empedocle (Ag). Domani, probabilmente, la stessa nave tornerà a Lampedusa per imbarcarne altri 600.

Stasera, migliorate leggermente le condizioni meteo, con il traghetto di linea Cossydra verranno spostati un altro centinaio di ospiti. Contiamo entro lunedì di svuotare completamente l'hotspot". Lo ha detto, seguendo al molo Favarolo le prime operazioni di trasferimento dei migranti, il neo sindaco delle Pelagie Filippo Mannino.

"Ieri è stata fatta un'operazione straordinaria di pulizia della struttura di primissima accoglienza - ha aggiunto il primo cittadino - . E oggi sia il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, che il direttore dei Servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, il prefetto Michela Lattarulo, faranno un sopralluogo all'hotspot di contrada Imbriacola. Poi verrà fatta una riunione, con le forze dell'ordine e i gestori del centro d'accoglienza, - ha concluso Mannino - per valutare cosa sta accadendo e come comportarsi". L'estate è, del resto, appena cominciata e i flussi di migranti, rispetto agli anni passati, sono già molto più numerosi. (ANSA).