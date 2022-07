Migranti: in hotspot Lampedusa situazione al collasso

(ANSA) - LAMPEDUSA, 08 LUG - Immigrati distesi, su materassi sporchissimi, in ogni angolo dell'hotspot: all'interno e all'esterno. "Montagne" di sacchi della spazzatura, traboccanti di resti di generi alimentari, cartacce e bottiglie di plastica.

Vestiti gettati alla rinfusa praticamente ovunque e una distesa infinita di bottiglie di plastica lungo i corridoi che portano ai bagni dove è praticamente impossibile entrare a causa dei bisogni fisiologici e dell'odore nauseabondo. E' l'inferno all'hotspot di Lampedusa dove ci sono, al momento, 1.878 persone, a fronte di poco meno di 350 posti disponibili.

"Sono tutti ammassati, ci sono anche donne, quattro sono gravide, bambini, malati e bisognosi di cure che dormono per terra dove pure mangiano, tra i rifiuti - ha scritto l'ex sindaco delle isole Pelagie Giusi Nicolini - . I posti letto sono meno di 200. Queste immagini - spiega Nicolini - potrebbero essere della Libia. Ma no, è l'Italia". (ANSA).