Estate: torna a Erice, la rassegna 'Cortili narranti'

(ANSA) - ERICE, 08 LUG - Torna nel borgo di Erice la rassegna estiva 'Cortili narranti' promosso dall'associazione 'Salvare Erice'. Nove appuntamenti che spaziano dalla letteratura, al cinema, dalla pittura, alla musica e al teatro. Il via venerdì 29 luglio, ore 18, con la presentazione di 'Nonostante tutto - Canzone d'amore per Francesca Morvillo e Giovanni Falcone', libro illustrato dello scrittore Giacomo Pilati e il monologo di Jolanda Piazza (musica Aldo Popolano) nel cortile D'Alì. Venerdì 5 agosto, alle 9,30, davanti alle Torri del Balio si esibiranno giovani talenti della provincia con piccoli concerti. Alle 18, nella chiesa di San Martino, concerto dei violinisti Manuel e Gianni Burruesci; ore 21,30, cortile Costa, concerto di Pietro Cintura. Venerdì 12 agosto, ore 21, palazzo Sales, proiezione di 'Il combattimento di Tancredi e Clorinda' e 'Mio caro Salvatore', regia di Mike Allen. Venerdì 19 agosto, palazzo Sales, proiezione del docufilm di Rai Storia sulla fisica Laura Bassi. Luisa Cifarelli, fisica dell'Università di Bologna dialogherà con l'autrice del corto e storica della scienza, Miriam Focaccia. Altri appuntamenti avranno come tema il libro e la lettura. Le parole interagiranno con il movimento del corpo e la danza (il 26 agosto con Betty lo Sciuto), con l'arte sacra (il 1° settembre con Liborio Palmeri), con la Sicilia e la sua identità (il 4 settembre con Fabrizio Fonte). Domenica 21 agosto, davanti le Torri del Balio, 'L'enigma di Elena di Troia' di Luigi Giannitrapani. Domenica 28, infine, al centro 'Ettore Majorana', cerimonia del premio letterario 'Città di Erice', giunto alla quarta edizione. I finalisti sono: 'Oliva Denaro' di Viola Ardone (Einaudi). 'La tigre di Noto' di Simona Lo Iacono (Neri Pozza) e 'Il sangue della montagna' di Massimo Maugeri (La Nave di Teseo). (ANSA).