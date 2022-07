Cinema: al Sole Luna Doc Festival omaggio a Letizia Battaglia

(ANSA) - PALERMO, 08 LUG - L'ultimo weekend del Festival Sole Luna Doc Film Festival a Palermo si apre, invece, domani 9 luglio con l'atteso omaggio alla fotografa Letizia Battaglia e con la proiezione di La mia Battaglia. Franco Maresco incontra Letizia Battaglia, il documentario di Maresco realizzato nel 2006 nel quale la Battaglia raccontò, senza filtri, pagine difficili della propria vita e parlando di temi delicati: la fotografia, la malattia mentale all'Ospedale Psichiatrico di via Pindemonte, la vita e la morte, l'amore e la vecchiaia. Un film che vede la luce dopo vent'anni di attesa con il racconto intenso e inedito della città di Palermo che Letizia Battaglia ha reso nota al mondo per la sua violenza efferata ma senza dimenticarne la grazia, l'innocenza e la voglia di non arrendersi.

Nel giorno del Pride a Palermo Sole Luna si unisce alla battaglia per la libertà di identità di genere con una programmazione in concorso e fuori concorso che affronta le tematiche Lgbtq da angolazioni diverse. Tra i film in concorso alle 21:00 è in programma Cindyrella di Christian Rios, Felipe Betancur, Hildebrando Martinez e Sebastián Cortes: un invito a riflettere attraverso le storie della protagonista, una donna transessuale che ha lavorato tutta la vita per strada, sulla natura della lotta per la vita, l'amore e l'esistenza. Fuori concorso, invece, un film molto intimo e delicato sulla transizione di genere: Threshold / Limiar di Coraci Ruiz (Brasile 2020, 77'), un documentario autobiografico realizzato da una madre che segue la transizione di genere del figlio adolescente: tra il 2016 e il 2019 lo intervista affrontando i conflitti, le certezze e le incertezze che lo pervadono in questa profonda ricerca della propria identità. . Completano le proiezioni della serata: in concorso (cortile Abatelli dalle 21:30) Un robot à soi di Anne Gabrielle Lebrun Harpin (Canada 2021, 16'); Timkat di Ico Costa (Portogallo Etiopia 2021, 13') e Tha spark di Valeria Mazzucchi e Antoine Harari (Svizzera-Francia-Italia 2021, 61'); fuori concorso (cortile Steri alle 21:00), Il tempo della tartaruga. (ANSA).