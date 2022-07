Bimbo morto a Sharm: genitori ricoverati al Policlinico

(ANSA) - PALERMO, 08 LUG - Sono ricoverati all'ospedale Policlinico di Palermo i genitori del piccolo Andrea morto alcuni giorni fa a Sharm in un Resort dopo pare un'intossicazione alimentare. Il padre Antonio Mirabile è ricoverato nel reparto di Medicina, la mamma Rosalia Manosperti in ginecologia. "Sono in corso tutti gli esami per accertare le condizioni di marito e moglie - dicono dall'ospedale - Al momento non è possibile fare alcuna dichiarazione sulle condizioni dei due pazienti". (ANSA).