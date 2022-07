Imbrattati con scritte i muri della sede Uil a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 07 LUG - Scritte anonime sui muri della sede regionale della Uil Sicilia e Area vasta, in via Enrico Albanese 92/A a Palermo. "I soliti ignoti, muniti di bombolette spray e scarsa fantasia, hanno attaccato la Uil siciliana imbrattando le pareti della sede con scritte più stupide che intimidatorie, come già avvenuto in altre parti d'Italia.

L'episodio è stato segnalato alle autorità competenti, com'era doveroso fare, ma soprattutto ci preme sottolineare che non faremo un passo indietro". Lo afferma il segretario generale, Luisella Lionti.

"Lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, cittadine e cittadini sanno bene che non siamo servi. - aggiunge - Ma che siamo al loro servizio, per tutelare diritti e prospettive di sviluppo. La crescita di consensi e stima tra lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, cittadine e cittadini dimostra come alla Uil di Pierpaolo Bombardieri e a noi tutti vengano sempre più diffusamente riconosciuti coraggio, serietà, coerenza, linearità nel perseguire la nostra missione sociale. E questa è l'unica cosa che conta". (ANSA).