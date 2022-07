Farnesina, massima attenzione a tragica vicenda Sharm

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - La Farnesina sta seguendo con la massima attenzione la tragica vicenda del piccolo Andrea Mirabile, il minore deceduto a Sharm el Sheikh sabato 2 luglio.

L'Ambasciata d'Italia al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm el Sheikh, in stretto raccordo con il ministero degli Esteri, si sono poste subito in contatto con le competenti autorità mediche e giudiziarie locali, che hanno aperto un'indagine a seguito del decesso. L'Ambasciata e la Farnesina sono altresì impegnate nell'assicurare, prima possibile, il rientro dei connazionali in Italia e il pronto rimpatrio della salma del minore. (ANSA).