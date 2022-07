Premi: Balistreri e Favara a Battaglia, Gullotta e Iannacone

(ANSA) - PALERMO, 01 LUG - Il cantautore e compositore Salvatore Adamo, la fotografa Letizia Battaglia, recentemente scomparsa, l'attore Leo Gullotta, il giornalista Domenico Iannacone, la docente Elisa La Scala, il poeta e scrittore Pietro Longo, la, direttrice del centro diaconale Valdese Anna Ponente e l'attore Nino Zappalà. Sono i vincitori della ventesima edizione del premio 'Rosa Balistreri e Alberto Favara' che sarà consegnato la sera del 13 luglio al Giardino dei Giusti a Palermo. Il riconoscimento è stato assegnato a "personalità che, ciascuna nel proprio ambito professionale e personale, si sono dedicate alla promozione di una immagine volitiva del popolo siciliano e della sua identità culturale". La commissione è composta da Pino Apprendi, Mario Azzolini ed è presieduta dal Maestro Mario Modestini. La scelta dei vincitori, spiegano, è caduta su "personalità che ci hanno raccontato, ognuno col proprio linguaggio espressivo, la nostra Isola non come mera estensione geografica ma come una precisa civiltà, completa, portatrice di uno straordinario disegno di integrazione tra valori tradizionali e la complessità umana, sociale, culturale contemporanea".

Il Premio "Rosa Balistreri e Alberto Favara" è organizzato da Conca d'Oro e patrocinato dalla Presidenza dell'Ars, dalla Fondazione Ignazio Buttitta, da Raizes Teatro, dal Museo internazionale delle Marionette Pasqualino, dall'Alloro Fest, dal Borgo dei Giusti e dal Comune di Palermo. La direzione artistica è di Giovanni Apprendi. (ANSA).